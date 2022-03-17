الأهلي لإحياء الآمال والرجاء والترجي وبلوزداد لحسم التأهل

يبحث الأهلي المصري عن إحياء آماله بالتأهل إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد نتائج متقلبة عندما يحل الجمعة ضيفا على المريخ السوداني في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات (ثمن النهائي)، فيما تأمل أندية الرجاء المغربي والترجي التونسي وبلوزداد الجزائري في حسم بطاقاتها.

ويعي الأهلي حامل اللقب خطورة موقفه تماماً، عندما يحلّ في "ملعبه" السلام ضيفاً على المريخ ضمن المجموعة الأولى التي يتصدرها ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي (10 نقاط) أمام الفريق القاهري صاحب أربع نقاط بفارق الأهداف أمام قطبي السودان الهلال والمريخ توالياً.

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وكان نادي القرن قد تلقى خسارتين أمام صنداونز، وبالتالي يتطلع لاستعادة الكبرياء أمام المريخ الصعب المراس والذي يعتبر مضيفاً إذ يعتمد ملعب النادي المصري مكانا لمبارياته البيتية عوضاً عن ملعبه في أم درمان، علماً أن الأهلي فاز ذهاباً 3-2.

ويفتقد الأهلي، الساعي إلى تعزيز رقمه القياسي (10 ألقاب)، إلى أكرم توفيق وعمار حمدي والمدافع المغربي بدر بانون وصلاح محسن ومحمود متولي بسبب الإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو بسبب آلام في العضلة الامامية.

وشدّد المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأهلي بيتسو موسيماني أنه لا بديل لفريقه سوى الفوز في المباراتين المتبقيتين ضد المريخ ثم الهلال، وطالب لاعبيه بالتركيز فيهما وتلافي الأخطاء التي حصلت ضد صنداونز: لن أقبل في تكرار حالة عدم التركيز وسوء التمرير التي ظهر عليها اللاعبون ولاسيما أن مباراتي المريخ والهلال المقبلتين في غاية الصعوبة والخطأ فيهما قد يكلف الأهلي توديع البطولة الأفريقية.

في المقابل، يعتمد المدرب الإنجليزي لي كلارك على أسلحته الهجومية في المريخ، مثل رمضان عجب والسماني الصاوي والنيجيري توني إدجوماري، لمحاولة إبقاء الفريق في سباق التأهل.

وقال نائب رئيس المريخ نور الدين عبد الوهاب: مواجهة الأهلي ستكون صعبة جدا وموقف المجموعة معقد للغاية، وكان من غير المتوقع النتائج التي حققها الأهلي في دور المجموعات.

وكان كلارك انتقد على نحو لاذع إدارته بسبب التدخل في عمله: للأسف الشديد، أواجه ضغوطا أقوى من فترة ولايتي الأولى مع المريخ، حيث إن بعض الأشخاص الموجودين ليست لديهم الرغبة الأكيدة في استكمال مسيرة نجاح فريق الكرة الذي ينافس بقوة، لماذا يصر مجلس الإدارة على مضايقتي؟.

ويتطلع صنداونز إلى حصد نقطة التعادل الكافية لتأهله الى ربع النهائي عندما يحل ضيفاً على الهلال على ملعب "الجوهرة الزرقاء" في أم درمان. ويسعى "سيد البلد" الى استغلال عاملي الأرض والجمهور لإنعاش آماله والبقاء ضمن سباق التأهل.

الرجاء للعودة بالتأهل



ويدرك الرجاء البيضاوي الساعي الى لقبه الرابع في المسابقة والأول منذ 1999، ان الفوز في دوربان على مضيفه أمازولو الجنوب افريقي ضمن المجموعة الثانية، كفيل بمسح العديد من المشاكل التي يعرفها الفريق في الآونة الأخيرة.

ويعاني "النسر الأخضر" العديد من الغيابات المؤثرة ولا سيما زكريا الوردي وعبد الإله مدكور في الخط الدفاعي.

وكان الرجاء تعرّض للخسارة في الجولة السابقة أمام مضيفه حوريا الغيني، إلا أنه بقي متصدراً للمجموعة بتسع نقاط، أمام وفاق سطيف الجزائري وأمازولو ولكل منهما 6 نقاط وحوريا رابعاً بثلاث نقاط.

وفيما رأى مدرب الرجاء رشيد الطاوسي أن لاعبيه مستعدون لحسم التأهل من قلب جنوب إفريقيا، حذّر "جميع مباريات دوري الأبطال صعبة".

في المقابل، توعد النجم الدولي السابق ومدرب أمازولو الحالي بينيديكت ماكارثي الخصم المغربي قائلاً لصحيفة "صنداي تايمز" المحلية "كل مكوّنات الفريق عازمة على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الرجاء، خصوصاً في ظل آخر تعثر لهم أمام حوريا".

بدوره، يستهدف وفاق سطيف حسم التأهل عندما يستضيف حوريا على ملعب "5 جويليه" في العاصمة. يحتاج إلى النقاط الثلاث وفوز الرجاء ليتفوّق بفارق المواجهتين على أمازولو الثالث.

الترجي وبلوزداد الأقرب



وفي المجموعة الثالثة يحتاج كل من الترجي المتصدر وشباب بلوزداد إلى نقطة سوياً لبلوغ دور الثمانية، إذ يتساويان بالصدارة بثماني نقاط، بفارق خمس نقاط عن النجم الساحلي.

ويحل فريق "باب سويقة" ضيفاً ثقيلاً على جوانينغ غالاكسي البوتسواني في فرانسيس تاون.

يدخل حامل اللقب أربع مرات منقوصاً من عدة لاعبين أبرزهم أنيس البدري، إلا أنه يمتلك العديد من المؤثرين على غرار محمد علي بن رمضان والمدافع الجزائري عبد القادر بدران اللذين سجلا هدفي الفوز في الجولة الماضية ضد النجم الساحلي في "كلاسيكو تونس".

وأكّد الجعايدي أنّ المسابقة الافريقية هدف أساس في مشوار الفريق و"هذا ما يحتم علينا تحقيق الفوز".

في المقابل، يتطلع بطل الجزائر الى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل أمام ضيفه النجم الساحلي في قمة "مغاربية" على ملعب "5 جويلية".

ويدخل بلوزداد اللقاء بمعنويات عالية إذ يتصدر الدوري المحلي وبضغوطات أقل إذ يحتاج الى التعادل فقط.

أما "جوهرة الساحل" فيتعين عليه الفوز للحفاظ على آماله إذ حصد 3 نقاط فقط في مبارياته الأربع، كما وصل الى الجزائر منقوصاً من صدام بن عزيزة، صلاح الغدامسي، غفران النوالي وعبد الرزاق بوزرة مقابل عودة الجزائري حسين بن عيادة.

وكشف مدربه لسعد جردة الشابي أن "لقاء شباب بلوزداد سيكون فرصة الأمل الأخير ولذلك سنستعد له جيدا وسنحاول بكل ما أوتينا أن نفوز".

وبعد حسم تأهلهما، سيتنافس الوداد المغربي وبترو أتلتيكو الأنغولي على صدارة المجموعة الرابعة. ويتصدر الأخير برصيد 10 نقاط أمام الوداد (9 نقاط)، فيما ودع الزمالك المصري (نقطتان) وساغرادا اسبيرانسا (نقطة) المسابقة إلا أنهما قد يحددان بطل المجموعة.

ويحل الوداد ضيفا على ساغرادا المتواضع نسبياً في لواندا، حيث يأمل بطل المسابقة في 1992 و2017 في العودة بالفوز، وانتظار خدمة من الزمالك بعرقلة مضيفه بترو أتلتيكو لاقتناص الصدارة.