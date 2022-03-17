العراق وزامبيا ودياً الجمعة في بغداد

يستضيف المنتخب العراقي لكرة القدم يوم الجمعة نظيره الزامبي في مباراة ودية في بغداد، بعد يومين من قرار الاتحاد الدولي بنقل مواجهة منتخب "أسود الرافدين" ونظيره الإماراتي المرتقبة ضمن تصفيات مونديال 2022 من العاصمة العراقية إلى أرض محايدة، لأسباب أمنية حسب تقييمات الفيفا.

وسمح الاتحاد الدولي في وقت سابق برفع الحظر وإقامة المباريات الرسمية في الملاعب العراقية ومنها استاد المدينة الدولي الذي كان مقرراً أن يستضيف لقاء الامارات في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

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وعشية ودية زامبيا، اعتبر رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال أنه "بقرار الاتحاد الدولي المفاجئ تعرّضنا لظلم كبير، لكنه سيزيد من اصرار وعزيمة لاعبينا لمواجه هذا التحدي".

وأضاف درجال: حتى الآن الوضع العام الذي يحيط بقرار نقل مباراة الامارات غير واضح، لكن في نهاية المطاف سنختار الملعب المحايد بأنفسنا وهذا حقنا الطبيعي.

في سياق متصل، ذكر مدرب المنتخب الزامبي الكرواتي اليوشا أسانوفيتش: أنا سعيد بوجودي في العاصمة بغداد. هنا الاجواء مثالية وطيبة خلافا لما يشاع في الإعلام.

وستكون ودية زامبيا المباراة الثانية من نوعها التي يخوضها منتخب "أسود الرافدين" على استاد المدينة الدولي في بغداد، بعد الأولى أمام أوغندا نهاية يناير الماضي وانتهت لصاحب الضيافة بهدف من دون رد.