توخيل: الظروف المحيطة بتشيلسي ليست عذرًا

كال توماس توخيل مدرب تشيلسي المديح لجميع العاملين في ناديه بعد بلوغ حامل اللقب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أسبوع مليء بالمشاكل خارج الملعب.

وانتصر تشيلسي، الذي يعمل برخصة استثنائية من الحكومة البريطانية بعد عقوبات ضد مالكه الروسي رومان أبراموفيتش عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا، 2-1 على مضيفه ليل ليتفوق 4-1 في النتيجة الإجمالية.



وأبلغ توخيل، الذي قاد تشيلسي للقب دوري الأبطال في موسمه الأول، مؤتمرا صحفيا: نحن منافسون ومن اليوم الأول علمت بالروح التنافسية في النادي، وأعتقد أن هذا ما يطلبه تشيلسي بوضوح من جميع العاملين واللاعبين. لذا قم بعملك وقدم كل ما لديك.

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"الجميع يلعبون دورا مهما في الوقت الحالي. الجميع يقفون بجانب الفريق و80 عاملا في كوبهام. نحن منافسون وسنظل بغض النظر عما يحدث".

وانتصر تشيلسي في ملعب بيير موروي بفضل ثنائية كريستيان بوليسيك وسيزار أزبليكويتا.



وبغض النظر عن النتيجة قال توخيل إن الوضع المحيط بالنادي لن يكون عذرا حيث يركز فريقه فيما يحدث على أرض الملعب.



وأضاف: هناك دائما خيط رفيع بين سبب صعوبة الأمور والأعذار. نحن نتحمل المسؤولية ونتحمل ذلك. بمجرد أن تعمل في تشيلسي، هذا ما تفعله.



"بمجرد أن تعمل في تشيلسي، فإنك تعمل بأقصى طاقتك وهذا ما تفعله يوميا".



وتطلع المدرب الألماني لدور الثمانية وأكد أنه سيكون من الصعب التفوق على فريقه.



وتابع: أريد أن نكون الفريق الذي لا يريد أحد مواجهته. هذا هو الدور الذي نريد أن نرى أنفسنا فيه في دور الثمانية.