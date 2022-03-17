ضمك يقترب من المربع الذهبي بالفوز على الاتفاق.. والفيصلي يعبر الفتح

فاز ضمك 1-صفر على عشرة من لاعبي الاتفاق بهدف هلال العربي سوداني ليتمسك بأمل دخول المربع الذهبي بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس.

وتوغل سوداني مهاجم الجزائر في عمق دفاع الاتفاق وسدد كرة منخفضة سكنت الشباك قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

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وتعقدت مهمة الاتفاق بعد طرد المهاجم أمين يونس قبل مرور ساعة.

وعزز ضمك موقعه في المركز الخامس ولديه 42 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف النصر صاحب المركز الرابع الذي يواجه الفيحاء.

ويبقى الاتفاق في مراكز الهبوط برصيد 24 نقطة بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.

وبنفس النتيجة تغلب الفيصلي على الفتح.

أحرز الأسترالي مارتن بويل هدف اللقاء الوحيد من متابعة لتسديدة مرتدة من الحارس في الدقيقة 59.

والفوز هو السادس للفيصلي في 25 مباراة ولديه الآن 28 نقطة بالمركز 11 مقابل 31 نقطة للفتح في المركز السادس.

ويتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 57 نقطة بفارق 11 نقطة عن الهلال أقرب منافسيه الذي تتبقى له مباراتان.