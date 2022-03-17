الهلال وأهلي جدة.. صراع "نصفي" جدول الترتيب

لم يقدم أهلي جدة المستويات المأمولة من عشاقه حينما يلتقي مع فرق المقدمة بالدوري هذا الموسم، وعلى العكس انتصر الهلال في معظم مبارياته أمام فرق النصف الثاني من الجدول ولم يخسر منها أي مباراة.

ويجمع ملعب الأمير فيصل بن فهد بين الهلال الذي يتواجد في النصف الأول من جدول الترتيب ثانيًا بـ46 نقطة، وأهلي جدة المتواجد في النصف الثاني من الجدول وتحديدًا بالمركز العاشر بـ28 نقطة، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وجمع أخضر الغربية 8 نقاط فقط من 12 مباراة أمام الفرق التي تحتل النصف الأول من جدول الترتيب، إذ انتصر مباراة وحيدة وتعادل في 5 مواجهات وخسر 6 مرات.

وكان انتصار الأهلي الوحيد على فريق المقدمة أمام الفتح بهدف نظيف في مباراة الإياب، وتعادل الفريقان ذهابًا، كما تعادل الفريق مع ضمك بهدف لمثله ذهابًا وإيابًا، وحصد نقطتين أخرتين من الهلال والفيحاء.

وجاءت الخسائر الست أمام جاره الاتحاد ذهابًا وإيابًا، والشباب والنصر وأبها، والفيحاء ذهابًا.

أما الهلال فلم يخسر أي لقاء بفرق النصف الثاني من الجدول، حاصدًا 31 نقطة من 13 مباراة، بفوزه 9 مباريات وتعادله 4 مرات.

وتعادل أزرق الرياض مع الباطن ذهابًا وإيابًا بالإضافة إلى الأهلي والحزم ذهابًا، وجمع 27 نقطة من الفوز على التعاون والطائي والرائد ذهابًا وإيابًا، إلى جانب الفوز على الاتفاق والفيصلي، والحزم في مباراة الإياب.