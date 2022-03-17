21 محترفًا في قائمة تونس لمواجهة مالي ضمن تصفيات المونديال

استدعى جلال القادري مدرب المنتخب التونسي 28 لاعبا من بينهم 21 محترفا استعدادا للمواجهتين أمام مالي في الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وباستثناء أربعة حراس مرمى وثلاثة لاعبين ينشطون في الدوري التونسي، ضمت القائمة التي كشف عنها الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الخميس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، 21 لاعبا محترفا يتقدمهم القائد يوسف المساكني لاعب العربي القطري ووهبي الخزري نجم سانت اتيان الفرنسي.

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وعاد المهاجم طه ياسين الخنيسي الذي يقدم مستويات رائعة مع فريقه الكويت الكويتي، الى صفوف المنتخب بعد فترة غياب طويلة منذ نوفمبر 2019.

وشهدت القائمة عودة الفرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري وسعد بقير لاعب أبهة السعودي ومرتضى بن وناس لاعب قاسم باشا التركي بعد غيابهم عن كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وضمت قائمة اللاعبين المحليين نادر الغندري النادي الافريقي ولاعبي الترجي غيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان، الى جانب حارس الاتحاد المنستيري البشير بن سعيد وحارس الصفاقسي أيمن دحمان وحارس الافريقي معز حسن وحارس النجم الساحلي علي الجمل.

ويلتقي المنتخب التونسي نظيره المالي في مباراة الذهاب في باماكو يوم 25 مارس فيما تقام مباراة الإياب على ملعب رادس بتونس يوم 29 من نفس الشهر.

ويسعى المدرب جلال القادري لقيادة منتخب تونس نحو التأهل للمرة السادسة إلى كأس العالم بعد أن حقق الفريق الإنجاز ذاته في نسخ 1978 و1998 و2002 و2006 و2018.

وتولى القادري المسؤولية بعد خروج تونس من دور الثمانية لكأس أمم افريقيا بخسارته أمام بوركينا فاسو بهدف نظيف.