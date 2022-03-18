ألفيش: ميسي "ضائع" وغير سعيد في باريس سان جيرمان

أكد داني ألفيش البرازيلي ظهير برشلونة، أن زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي "ضائع" و "غير سعيد" رفقة فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتحدث ظهير برشلونة الحالي لـ "ESPN" قائلًا: بالنسبة لي، ميسي غير سعيد مع باريس سان جيرمان، ميسي يجعل هذه اللعبة مميزة، ويفعل هذا حينما يحظى بأوقات جيدة، يُشعر الآخرين بمتعة كرة القدم.

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وأضاف: يبدو لي ضائعًا هناك، ميسي تواجد في أفضل مكان بالعالم ساعده على فعل ما يحب، كان يخبرني دائمًا: هل يوجد مكان أفضل من برشلونة؟.

وتابع: تأكدت من كلامه، لا يوجد فريق أفضل من برشلونة، حينما خرجت شائعات رحيله أخبرته بما كان يخبرني دائمًا.

واختتم البرازيلي حديثه: إنه ليس هنا الآن لسبب ما، أتمنى أن يعود لاحقًا لنستمتع سويًا بكل شيء، جميع من رحلوا عن برشلونة شعروا بالندم، بعضهم سينكر هذا لأنهم لا يحبون الخسارة، لكن هذا هو الواقع.

وعانى ميسي خلال الأسبوع الأخير مع فريق العاصمة الفرنسية بعد هجوم الجماهير عليه مع زميله نيمار خلال مباراة بوردو تعبيرًا عن غضبهم لخروج فريقهم على يد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ولعب ميسي بالقميص الأزرق خلال الموسم الحالي 26 مباراة بجميع المسابقات، سجل 7 أهداف وصنع 11 آخرين.