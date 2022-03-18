ألمانيا تمنع اللاعبين القادمين من روسيا وأوكرانيا من المشاركة في المباريات
منع الاتحاد الألماني لكرة القدم أنديته من إشراك اللاعبين المنضمين إلى صفوفه من روسيا وأوكرانيا، من خوض المباريات الرسمية هذا الموسم على الرغم من الضوء الأخضر الممنوح إليهم من الاتحاد الدولي للعبة لانتقال استثنائي بسبب الحرب الدائرة بين البلدين، وذلك "للحفاظ على نزاهة المسابقات".
وفتح الاتحاد الدولي (فيفا) حتى 7 إبريل فترة انتقال استثنائية مخصصة للاعبين الأجانب الذين يلعبون في روسيا وأوكرانيا، أو أولئك المصرح لهم بمغادرة الدوري الأوكراني وذلك على خلفية الهجوم الروسي.
وأشار الاتحاد المحلي على موقعه الرسمي الى أن سلطاته المختصة و"بعد دراسة متأنية، قررت عدم السماح بهذه الخيارات في هذه المرحلة في ألمانيا"، وذلك بعد السماح للأندية الألمانية بالتعاقد الفوري مع اللاعبين واللاعبات الراغبين بمغادرة الدورين الروسي والأوكراني وحصر مشاركاتهم في التمارين والمباريات الودية.
وسمحت رابطة الدوري الفرنسي الخميس بالتعاقد ومشاركة لاعب واحد فقط من هؤلاء اللاعبين لكل ناد، لكن القرار لا يزال يتعين تصديقه من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم.
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