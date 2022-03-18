اتحاد جدة يعتذر للاتحاد السعودي و"الانضباط"

نشر نادي اتحاد جدة بيانًا عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر" يوم الجمعة بادر من خلاله بتقديم اعتذار للاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الانضباط والأخلاق.

وجاء في البيان: إننا في مجلس إدارة نادي الاتحاد نؤكد على احترامنا الكامل لجميع القرارات الصادرة عن اللجان القضائية، وتحديدًا لجنة الانضباط والأخلاق، وأننا لم نشكك إطلاقًا في القرارات بل نعمل بها.

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وأضاف: رئيس مجلس الإدارة والأعضاء كانوا ولا يزالون في جميع تصريحاتهم الإعلامية منذ بداية الموسم، يشيدون بكافة الأعمال التي يقوم بها الاتحاد، ونبادر بتقديم اعتذارنا عن ذلك لاتحاد القدم ولجنة الانضباط والأخلاق.