.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اتحاد جدة يعتذر للاتحاد السعودي و"الانضباط"

  • الخط
الاتحاد
جماهير اتحاد جدة

اتحاد جدة يعتذر للاتحاد السعودي و"الانضباط"

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نشر نادي اتحاد جدة بيانًا عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر" يوم الجمعة بادر من خلاله بتقديم اعتذار للاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الانضباط والأخلاق.

وجاء في البيان: إننا في مجلس إدارة نادي الاتحاد نؤكد على احترامنا الكامل لجميع القرارات الصادرة عن اللجان القضائية، وتحديدًا لجنة الانضباط والأخلاق، وأننا لم نشكك إطلاقًا في القرارات بل نعمل بها.

وأضاف: رئيس مجلس الإدارة والأعضاء كانوا ولا يزالون في جميع تصريحاتهم الإعلامية منذ بداية الموسم، يشيدون بكافة الأعمال التي يقوم بها الاتحاد، ونبادر بتقديم اعتذارنا عن ذلك لاتحاد القدم ولجنة الانضباط والأخلاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل حرب أوكرانيا معركة سينمائية؟ هل حرب أوكرانيا معركة سينمائية؟
اكتشف المزيد