الأهلي يتعافى إفريقيا بثلاثية في المريخ

فاز الأهلي المصري على المريخ السوداني 3-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وتقدم الأهلي عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة 19، قبل أن يدرك رمضان عجب التعادل للمريخ في الدقيقة 60.
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وفي الدقيقة 72 سجل محمد شريف الهدف الثاني للفريق المصري، قبل أن يضيف أحمد عبد القادر الهدف الثالث بعد ذلك بدقيقة.
ورفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف صن داونز الجنوب إفريقي متصدر الترتيب، والذي يحل ضيفا على الهلال السوداني يوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد المريخ عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير، بفارق الأهداف خلف الهلال صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.
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