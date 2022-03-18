برشلونة يواجه فرانكفورت في الدوري الأوروبي

أوقعت قرعة بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي سحبت يوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، فريق برشلونة الإسباني في مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني.
وتقام مباراة الذهاب على ملعب آينتراخت فرانكفورت بينما تقام مباراة الإياب على ملعب "كامب نو".
وفي المواجهات الأخرى في دور الثمانية، يلتقي لايبزغ الألماني مع أتلانتا الإيطالي وويست هام الإنجليزي مع ليون الفرنسي وسبورتينغ براغا البرتغالي مع غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، وستقام مباريات الذهاب على ملاعب لايبزغ وويست هام وسبورتينغ براغا.
وحددت القرعة مواجهات الدور قبل النهائي، حيث يلتقي الفائز من مواجهة لايبزج وأتلانتا مع الفائز من مواجهة براغا ورينجرز، ويلتقي الفائز من مواجهة ويست هام وليون مع الفائز من مواجهة آينتراخت وبرشلونة.
وتقام مباريات ذهاب دور الثمانية يوم السابع من أبريل المقبل بينما تقام مباريات الإياب يوم 14 من الشهر نفسه.
وتقام جولة ذهاب الدور قبل النهائي يوم 28 أبريل بينما تقام جولة الإياب يوم الخامس من مايو.
وتقام المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي في اشبيلية يوم 18 مايو، وسيتأهل المتوج باللقب إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل حتى في حال عدم تأهله عبر الدوري المحلي.
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