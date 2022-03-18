بعد سداسية أكتوبر.. روما يلتقي بودو/غليمت مجدداً

أوقعت قرعة بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، التي سحبت يوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، فريق روما الإيطالي، الذي يدربه جوزيه مورينيو، في مواجهة بودو/جليمت النرويجي، ضمن منافسات دور الثمانية.

ويستضيف بودو/جليمت مباراة الذهاب بينما تقام مباراة الإياب في العاصمة الإيطالية روما.

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وكان روما قد خسر من الفريق ذاته بدور المجموعات من البطولة 6-1 في أكتوبر الماضي.

وفي المواجهات الأخرى بدور الثمانية، يلتقي فينورد الهولندي مع سلافيا براغ التشيكي ومارسيليا الفرنسي مع باوك اليوناني وليستر سيتي الإنجليزي مع إيندهوفن الهولندي، وستقام مباريات الذهاب على ملاعب فينورد ومارسيليا وليستر سيتي.

وفي الدور قبل النهائي، يلتقي الفائز من مواجهة ليستر سيتي وإيندهوفن مع الفائز في مواجهة بودو/جليمت وروما، كما يلتقي الفائز من مواجهة فينورد وسلافيا براغ مع الفائز من مواجهة مارسيليا وباوك.