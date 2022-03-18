طريق صعب لريال مدريد وسيتي وأسهل لبايرن وليفربول في قرعة الأبطال

سحبت يوم الجمعة في نيون قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وجاءت كالتالي:
تشيلسي ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي يواجه أتليتكو مدريد، فيما يلتقي فياريال مع بايرن ميونخ ويلعب بنفيكا مع ليفربول.
مادة اعلانية
ويلعب الفائز من مواجهة تشيلسي وريال مدريد مع الفائز من لقاء مانشستر سيتي وأتليتكو، ويجمع نصف النهائي الآخر فائزي مباراتي فياريال وبايرن ميونخ وبنفيكا وليفربول.
وتقام مباريات ربع النهائي في 5 و6 أبريل ذهابا، و12 و13 منه إيابا، على أن تقام مباراتا نصف النهائي في 26 و27 الشهر المقبل ذهابا و3 و4 مايو المقبل إيابا، فيما يحتضن ملعب "استاد دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس المباراة النهائية في 28 منه.
اقرأ أيضاً
-
مفاجأة.. والدة مبابي تقف أمام انتقاله إلى ريال مدريدكشفت تقارير إعلامية، يوم الخميس، أن والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي تقف أمام انتقال ابنها إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب ... رياضة عالمية
-
ضربة قوية لريال مدريد قبل الكلاسيكوأكدت تقارير إعلامية إسبانية، يوم الأربعاء، أن فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر لريال مدريد، لن يتمكن من خوض مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، يوم الأحد ... رياضة عالمية
-
ليفربول يهزم أرسنال ويضيق الخناق على سيتيواصل ليفربول انتفاضته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وشدد الخناق على مانشستر سيتي في الصراع الملتهب بينهما على لقب الدوري بالمسابقة ... رياضة عالمية
مادة إعلانية