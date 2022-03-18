طريق صعب لريال مدريد وسيتي وأسهل لبايرن وليفربول في قرعة الأبطال

سحبت يوم الجمعة في نيون قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وجاءت كالتالي:

تشيلسي ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي يواجه أتليتكو مدريد، فيما يلتقي فياريال مع بايرن ميونخ ويلعب بنفيكا مع ليفربول.

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ويلعب الفائز من مواجهة تشيلسي وريال مدريد مع الفائز من لقاء مانشستر سيتي وأتليتكو، ويجمع نصف النهائي الآخر فائزي مباراتي فياريال وبايرن ميونخ وبنفيكا وليفربول.

وتقام مباريات ربع النهائي في 5 و6 أبريل ذهابا، و12 و13 منه إيابا، على أن تقام مباراتا نصف النهائي في 26 و27 الشهر المقبل ذهابا و3 و4 مايو المقبل إيابا، فيما يحتضن ملعب "استاد دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس المباراة النهائية في 28 منه.