فليك يستدعي الوافد الجديد ستاخ ويعيد 3 لاعبين إلى قائمة ألمانيا

استدعى هانزي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، أنتون ستاخ لاعب خط وسط ماينز، للمرة الأولى، كما أعاد ثلاثة لاعبين إلى قائمة المنتخب الألماني وذلك استعدادا لمباراتيه الوديتين أمام منتخي إسرائيل وهولندا.

وغاب عن قائمة المنتخب الألماني عدة لاعبين بسبب الإصابات، ومن بينهم نيكلاس زوله وفلوريان فيرتز، كما لم يتمكن لاعبون آخرون من استعادة لياقتهم البدنية بعد التعافي من الإصابات، ومنهم ليون غوريتسكا وماركو رويس.

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وقد دفع ذلك المدير الفني هانزي فليك لإجراء تعديلات لدى استدعاء قائمته للمباراتين المقررتين في سنسهايم وأمستردام يومي 26 و29 من مارس الجاري.

وللمرة الأولى، استدعى فليك ستاخ، المتوج مع منتخب الشباب بلقب بطولة أوروبا لمنتخبات تحت 21 عاما، قائلا إن اللاعب شكل "مفاجأة لنا جميعا"، وأضاف "نود رؤية ما يمكنه تقديمه من إمكانيات."

وأعاد فليك ثلاثة لاعبين إلى قائمة المنتخب الألماني من جديد، وهم جوليان فايغل لاعب بنفيكا البرتغالي، الذي خاض آخر مباراة دولية له عام 2017، وبنيامين هنريكس لاعب لايبزغ وروبين كوخ لاعب ليدز يونايتد، اللذين سجلا آخر ظهور لهما مع المنتخب عامي 2020 و2021، على الترتيب.

وسيسعى اللاعبون بالتأكيد إلى إقناع المدير الفني أملا في استدعائهم ضمن قائمة المنتخب لبطولة كأس العالم 2022.