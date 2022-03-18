كونتي لا يتعاطف مع شكوى أرتيتا من جدول المباريات المزدحم

لم يتعاطف أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير يوم الجمعة مع شكوى نظيره ميكل أرتيتا مدرب أرسنال من جدول المباريات المزدحم.

واشتكى أرتيتا، الذي يتنافس فريقه مع توتنهام على إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز، من إجبار أرسنال على مواجهة أستون فيلا يوم السبت بعد ثلاثة أيام من هزيمة قاسية 2-صفر على أرضه أمام ليفربول.

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كما أعرب أرتيتا عن قلقه من أن المواجهة التي لم يتم ترتيبها بعد مع مضيفه توتنهام قد تزيد من صعوبة الجدول المزدحم بعد أن تم إلغاؤها في يناير بعدما قال أرسنال إنه يعاني من نقص في عدد اللاعبين المتاحين بسبب الإصابات وكوفيد-19 وخوض لاعبيه الدوليين الواجب الوطني مع منتخباتهم.

وردا على سؤال حول تعليقات أرتيتا، قال كونتي، الذي انتقد قرار إلغاء مباراة أرسنال عندما كان لديه حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 "يجب أن يتذكر أرتيتا المباراة المؤجلة. توتنهام-أرسنال.

"بشكل عام، أعتقد أن إجابتي كافية. إذا أراد شخص ما التفكير في أمر عادل أو غير عادل. (لقد تم) تأجيل المباراة، توتنهام وأرسنال. لا أنسى هذا. وليس من الصواب التحدث عن عادل أو غير عادل".

وفاز توتنهام بقيادة كونتي بأربع من آخر ست مباريات وصعد إلى المركز السابع، متساويا في النقاط مع مباراة مؤجلة أمام غريمه اللندني وست هام يونايتد الذي سيواجهه يوم الأحد على أرضه.

كما يتأخر بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس وله مباراة مؤجلة وبثلاث نقاط خلف أرسنال صاحب المركز الرابع الذي لعب 27 مباراة.

وسيكون الفوز على وست هام يوم الأحد بمثابة دفعة قوية لآمال توتنهام في دخول المربع الذهبي.

وسيشعر وست هام نفسه بالإجهاد بعد فوزه على اشبيلية بعد وقت إضافي يوم الخميس ليبلغ دور الثمانية في الدوري الأوروبي لكن كونتي رفض تضخيم الأمور.

وقال للصحافيين: "يمكنني الرد عليك بعد المباراة وأخبرك كيف تؤثر مباراة اشبيلية على المباراة ضدنا".

"بالتأكيد، من ناحية، لعبوا 120 دقيقة ولكن عندما تحصل على هذا النوع من النتائج يمنحك الثقة والحماس والقوة. بالتأكيد، ستكون مباراة صعبة حقا لكلا الفريقين. نحن في نفس المركز ولدينا نفس الهدف".