محكمة التحكيم الرياضية تؤيد استبعاد كرة القدم الروسية من "فيفا"

رفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) يوم الجمعة استئناف الاتحاد الروسي لكرة القدم عقوبة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) استبعاده من المنافسات الدولية بسبب هجوم بلاده على أوكرانيا، وبالتالي سيبقى منتخبه الوطني مستبعدًا من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2022 نهاية الشهر الجاري.

ولا يعتبر هذا القرار الذي يأتي بعد ثلاثة أيام على قرار مماثل بخصوص استبعاد روسيا من مسابقات الاتحاد الأوروبي (ويفا)، حكما مسبقًا على الحكم المستقبلي للمحكمة الرياضية في موضوع النزاع، وهو أمر غير متوقع لأسابيع عدة على الأقل.

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وقالت المحكمة التي تتخذ من لوزان مقراً لها في بيان صحافي: "إجراءات التحكيم مستمرة. يجري حاليًا تشكيل لجنة من المحكمين والأطراف تتبادل الملاحظات كتابة. لم يتم تحديد موعد جلسة استماع بعد".

لكن رفض الاستئناف الروسي يحرم منتخب بلاده من فرصه في المنافسة على بطاقة مؤهلة للمونديال القطري المقرر من 21 نوفمبر الى 18 ديسمبر المقبلين.

وكانت روسيا التي بلغت ربع نهائي النسخة المونديالية الأخيرة على أرضها، ستلتقي بولندا في نصف نهائي المسار الثاني للملحق الأوروبي في 24 مارس الحالي في موسكو.

لكن الاتحاد الدولي وباستبعاده لروسيا من المنافسات الدولية، منح بولندا بطاقة التأهل إلى نهائي الملحق القاري المقرر في 29 الحالي حيث تنتظر الفائز من نصف النهائي الثاني بين السويد والتشيك.



