 فيدرر يتبرع بنصف مليون دولار لأطفال أوكرانيا

أعلن أسطورة كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر يوم الجمعة، أنه سيتبرع بمبلغ 500 ألف دولار (452 ألف يورو) لأطفال أوكرانيا من خلال مؤسسته، وذلك من "أجل استمرار الوصول إلى التعليم للأطفال الأوكرانيين" في ظل الوضع الصعب نتيجة العملية العسكرية لروسيا في بلادهم.
وكتب ابن الأربعين عاماً رسالة على تويتر مع قلوب بلوني العلم الأوكراني الأصفر والأزرق، وحمامة التي ترمز إلى السلام "أنا وعائلتي صُدِمنا عندما رأينا الصور من أوكرانيا، وشعرنا بحزن كبير على الأبرياء الذين تضرروا بشدة. نحن ندعم السلام".
وتابع السويسري الفائز بعشرين لقباً كبيراً والغائب عن الملاعب منذ قرابة ثمانية أشهر بسبب الإصابات المتلاحقة، أن "هناك حوالي 6 ملايين طفل أوكراني خارج المدرسة حالياً، ونعلم أنه وقت حرج للغاية لتأمين الوصول إلى التعليم".
ورزق فيدرر وزوجته ميروسلافا بفتاتين توأمين عام 2009 ثم بصبيين توأمين عام 2014.
وعائلة فيدرر "تود مساعدتهم (الأطفال) على التعامل مع هذه التجربة المؤلمة جداً".
وأنشأ السويسري مؤسسة روجيه فيدرر عام 2003 لمساعدة الأطفال المحرومين، وقال إنها "ستدعم "وور تشايلد هولند" بتبرع قدره 500 ألف دولار من أجل استمرار الوصول الى التعليم للأطفال الأوكرانيين".
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