1700 مشجع لمؤازرة المنتخب الجزائري في مواجهة الكاميرون

كشف مسؤول جزائري أن 1700 مشجع سيتنقلون عبر 12 طائرة إلى مدينة دوالا الكاميرونية لمؤازرة المنتخب الجزائري في مباراته أمام الكاميرون يوم الجمعة، ضمن ذهاب الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال طاهر ساحري، الرئيس التنفيذي لشركة "سياحة وأسفار الجزائر" التي تتولى العملية، إن 1400 مشجع أكملوا الإجراءات المتعلقة بالسفر، ولم يتبق سوى 300 الذين ينتظر منهم أن يتم تطعيمهم ضد الحمى الصفراء.

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ولفت ساحري إلى أنه تم مباشرة استخراج التأشيرات للمشجعين، مؤكدا أن العملية اقتربت من النهاية. كما نوه أن كل طائرة سيكون على متنها 140 مشجعا.

وسيتنقل المشجعون الجزائريون في نفس يوم المباراة أي يوم 25 مارس الجاري على أن يعودوا إلى بلدهم مباشرة بعد نهايتها.

يشار إلى أن مباراة العودة مقررة يوم 29 من الشهر الجاري على ملعب " مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.