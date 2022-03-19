أوباميانغ وشباك ريال مدريد.. هدف في كل مباراة

يستعد مهاجم برشلونة الغابوني بيير إميريك أوباميانغ لخوض "الكلاسيكو" الأول له يوم الأحد، ويمتلك لاعب آرسنال السابق سجلًا مميزًا مع شباك ريال مدريد إذ سجل 5 أهداف وصنع آخر خلال 6 مباريات سابقة له أمام "الميرينغي"، بمعدل هدف في كل لقاء.

وأعلن برشلونة عن ضم اللاعب مطلع فبراير الماضي، ليقدم مستويات مميزة منذ دفاعه عن القميص الأزرق والأحمر مسجلًا 7 أهداف خلال 10 مباريات بجميع المسابقات.

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وعلّق الغابوني عن مباراة فريقه أمام برشلونة قائلًا: إنها المباراة الأكبر في كرة القدم بكل تأكيد، الجميع يتحدث عنها، لعبت مباريات كبيرة من قبل وأعلم كم تكون مميزة ومليئة بالتوتر.

وواجه أوباميانغ ريال مدريد 6 مباريات من قبل، جميعها كانت رفقة دورتموند في دوري أبطال أوروبا، فاز بمباراة وحيدة، وتعادل مرتين وخسر 3 لقاءات.

وزار مهاجم برشلونة الحالي شباك "لوس بلانكوس" 5 مرات كما صنع هدفًا آخر خلال المباريات الست الماضية.

ولم تكن انطلاقته مميزة إذ لعب مباراتين خلال إقصاء دورتموند من ريال مدريد من ربع نهائي البطولة موسم 2013-2014 دون أثر يُذكر.

وفي موسم 2016-2017 وقع ريال مدريد إلى جانب الفريق الألماني بالمجموعة ذاتها، وتعادلا ذهابًا وإيابًا بهدفين لمثلهما، سجل أوباميانغ هدفًا بمباراة الذهاب، وأحرز آخر في الإياب كما قدم تمريرة حاسمة لزميله ماركو رويس.

وتكرر تواجد الفريقين معًا بدور المجموعات موسم 2017-2018، خسر دورتموند المباراتين لكن الغابوني سجل 3 أهداف في مرمى الحارس كيلور نافاس.