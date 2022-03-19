الاتحاد الألماني يفتح تحقيقاً بشأن إيقاف مباراة بوخوم ومونشنغلادباخ

فتح الاتحاد الألماني لكرة القدم تحقيقا فيما يتعلق بإيقاف مباراة بوخوم وبوروسيا مونشنغلادباخ يوم الجمعة، بعد أن تم إلقاء كوب بلاستيكي على الحكم المساعد من المدرجات.

وذكر الاتحاد الألماني أنه سيقوم في البداية بمراجعة تقارير حكم المباراة وقوات الأمن، بالإضافة إلى مراجعة اللقطات التلفزيونية بينما سيبدأ في نفس الوقت تحقيقا ضد نادي بوخوم.

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وقال أنتون ناخراينر رئيس لجنة الرقابة بالاتحاد: سيكون من المهم أن يقوم بوخوم بأقصى ما عنده للتعرف على المعتدي، ومن ثم سيتم محاسبته وتحميله كل العواقب.

وذكر الاتحاد الألماني أن المحكمة الرياضية التابعة له ستحسم نتيجة المباراة، حيث كان مونشنغلادباخ متقدما 2 - صفر قبل إيقاف المباراة.

وذكر الاتحاد الألماني أن الفريق البريء في مثل هذا الحدث سيتم إعلانه فائزا بهدفين نظيفين، أو بالنتيجة التي كان متقدما بها وقت إيقاف المباراة إذا كان ذلك يناسبه أكثر.