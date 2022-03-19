الإصابة تحرم بنزيمة من "الكلاسيكو"

سيغيب الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد عن قمة الدوري الإسباني يوم الأحد بين فريقه وضيفه برشلونة في ملعب سانتياغو برنابيو بسبب إصابة في ربلة الساق.

وغاب بنزيمة الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني حاليا عن تدريبات النادي الملكي استعدادا للمواجهة المقبلة يوم السبت في العاصمة الإسبانية ويتوقع أن ينصب تركيزه في الفترة المقبلة على الاستعداد للمشاركة في مباراتي فريقه في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

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وأصيب مهاجم منتخب فرنسا بعد تسجيله هدفين وصناعة هدف لمتصدر الدوري خلال الفوز 3-صفر على مايوركا يوم الاثنين.

وقال ريال مدريد إن مدافعه فيرلان ميندي سيغيب عن التشكيلة خلال الأسبوعين المقبلين بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لكن المهاجم رودريغو الذي أصيب في مواجهة مايوركا أيضا شارك في مران يوم السبت ويفترض ان يكون جاهزا للمشاركة أمام برشلونة.

وفي مواجهة الضيف اللدود برشلونة سيسعى ريال لتعزيز قبضته على صدارة الدوري ودعم فرصته في التتويج.

ويتفوق فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الذي جمع 66 نقطة من 28 مباراة بفارق 10 نقاط على أقرب ملاحقيه إشبيلية وبفارق 15 نقطة على برشلونة الثالث قبل أخر 11 جولة من الموسم بجانب المنافسة في دوري أبطال أوروبا.