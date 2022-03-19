البريكان يتخلف عن بعثة المنتخب السعودي

نشر المنتخب السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" بيانًا أكد فيه أن مهاجم الفريق فراس البريكان سيتخلف عن بعثة المنتخب المتجهة لأبوظبي بسبب "عارض صحي".

وجاء في البيان: لم يرافق فراس البريكان بعثة المنتخب بعد أن اشتكى من ارتفاع درجة حراراة الجسم، وأظهرت نتيجة مسحة "كوفيد-19" التي أجريت له سلبيتها.

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وتابع: تم إبقاء اللاعب تحت الملاحظة الطبية في الرياض، بإشراف طبيب اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسيتم رفع تقارير يومية لإدارة المنتخب.

وتقام مباراة السعودية والصين يوم الخميس بمدينة الشارقة في الإمارات، وتحتاج كتيبة رينارد للفوز لحسم تأهلها لكأس العالم 2022.