الزمالك بدون فوز للمباراة الخامسة عقب تعادل مع بترو أتليتكو

تعادل الزمالك بدون أهداف مع بترو أتليتيكو في أنغولا في نتيجة غير مؤثرة لبطل مصر بعد خروجه من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم السبت.

ولم يحقق الزمالك أي فوز في خمس مباريات بالمجموعة الرابعة وجمع ثلاث نقاط فقط.

مادة اعلانية

وكانت أخطر محاولة للزوار من ضربة رأس المدافع محمد عبد الغني التي ارتدت من العارضة في أول نصف ساعة.

وألغي هدف للزمالك في بداية الشوط الثاني ليوسف إبراهيم (أوباما) بداعي التسلل وأهدر لاعب الوسط إمام عاشور فرصة خطيرة قرب النهاية.

ويتصدر بترو أتليتيكو المجموعة برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين عن الوداد البيضاوي المغربي. وضمن الفريقان التأهل لدور الثمانية.

ويحل الوداد ضيفا على ساغرادا الأنجولي، متذيل الترتيب بنقطة واحدة، في وقت لاحق يوم السبت.