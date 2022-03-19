برشلونة يستهدف التعاقد مع راشفورد وسط ضبابية مستقبله

نقلت تقارير صحافية بريطانية عن مصادر مقرّبة من مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد الذي يعاني من تراجع مستواه خلال الموسم الحالي، بأن برشلونة الإسباني أعرب عن رغبته في الحصول على خدماته وسط ضبابية مستقبله في صفوف فريقه.

وقالت المصادر إن راشفورد الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في يونيو 2023 مع إمكانية تفعيل النادي الإنجليزي لهذا العقد لموسم إضافي، لموقع "مانشستر ايفنينغ ستاندارد" بأن "هاتف اللاعب لا يتوقف عن الرنين" منذ أن قرر التفكير بمستقبله بعيدا عن ملعب أولد ترافورد، لا سيما بعد جلوسه على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في مباراة الديربي ضد مانشستر سيتي والتي خسرها فريقه 1-4 خلال الشهر الحالي.

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ولم يتردّد برشلونة في جس نبض معسكر راشفورد، معلنا رغبته في الحصول على خدمات ابن الرابعة والعشرين.

ويحتاج برشلونة الى مهاجم على المدى البعيد، لأن جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي ينتهي عقده معه في يونيو المقبل ولم يتوصل الطرفان الى اتفاق على تجديده بحسب شروط اللاعب وسط الازمة المالية التي يتخبط فيها النادي الكاتالوني. كما ان الهولندي لوك دي يونغ وأداما تراوري معاران حتى نهاية الموسم، في حين يبلغ الغابوني بيير ايميريك اوباميانغ الثالثة والثلاثين من العمر، وبالتالي فان المهاجم فيران توريس هو الوحيد الشاب في خط المقدمة بعد انتقاله من مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الاخيرة.

وكان برشلونة اتصل بمعسكر راشفورد قبل قيام مانشستر يونايتد بتجديد عقده لأربع سنوات عام 2019.

وارتبط اسم راشفورد أيضا بباريس سان جيرمان الساعي الى ايجاد بديل محتمل في حال رحيل مهاجمه المتألق كيليان مبابي الى صفوف ريال مدريد في نهاية عقده في يونيو المقبل.