تقارير: روديغر حسم وجهته المقبلة

كشفت تقارير صحافية في إيطاليا أن الألماني الدولي انطونيو روديغر يقترب من الرحيل من تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم إلى يوفنتوس.
وكتبت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الصادرة اليوم السبت، أن المدافع الدولي (29 عاما) سيرتبط بعقد لمدة أربعة أعوام مع يوفنتوس.
كانت تكهنات تحدثت مؤخرا عن رحيل روديغر عن تشيلسي بحلول نهاية الموسم الحالي، وأشارت هذه التكهنات إلى أن نادي بايرن ميونخ الألماني ونادي ريال مدريد الإسباني كانا يسعيان أيضا إلى ضم روديغر الذي ينتهي عقده في لندن بعد الموسم الحالي.
وحال إتمام الصفقة، سيكون ذلك بمثابة عودة لروديغر إلى الدوري الإيطالي حيث كان لعب ضمن صفوف روما في الفترة بين 2015 و2017 قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الذي فاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2018 ثم ببطولة دوري أبطال أوروبا في العام الماضي.
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