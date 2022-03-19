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ثلاثة عروض رسمية لشراء تشيلسي بعد انتهاء الموعد النهائي

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أبراموفيتش
أبراموفيتش مالك تشيلسي

ثلاثة عروض رسمية لشراء تشيلسي بعد انتهاء الموعد النهائي

لندن - رويترز

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تقدمت ثلاثة عروض لشراء نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أحدها بقيادة المطور العقاري البريطاني نيك كاندي وآخر من عائلة ريكيتس المالكة لنادي شيكاغو كابس وكونسورتيوم يضم السير مارتن بروتون واللورد سيباستيان كو.

وتشرف مجموعة بنك رين الأميركية على عملية البيع قبل فرض الحكومة البريطانية عقوبات على المالك السابق الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش وحددت موعدا نهائيا لتلقي العروض يوم الجمعة.

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