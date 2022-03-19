ثلاثة عروض رسمية لشراء تشيلسي بعد انتهاء الموعد النهائي

تشيلسي يحسم تأهله بثنائية جديدة في ليل

تحدى تشيلسي الإنجليزي الظروف الصعبة التي يمر بها في الفترة الأخيرة، وواصل حملة الدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي توج به في الموسم ...