رقم غائب منذ 31 عاماً يحفز أنشيلوتي في الكلاسيكو

يقف الإيطالي كارلو أنشيلوتي أمام فرصة لتحقيق رقم تاريخي غاب منذ عام 1991 لفريقه إذا انتصر على برشلونة في الكلاسيكو يوم الأحد.

ويستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة ضمن منافسات الجولة 29 من "الليغا" على ملعب سانتياغو برنابيو.

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وانتصر ريال مدريد خلال آخر زيارتين لبرشلونة بالدوري الإسباني إلى أرضه، ولم يسبق للميرينغي الفوز على برشلونة خلال 3 زيارات متتالية منذ 31 عامًا.

وفاز ريال مدريد بهدفين لهدف خلال آخر زيارات "البلاوغرانا" لملعبه في المسابقة المحلية بهدفين لهدف في إبريل 2021، سجلهما بنزيما وتوني كروس فيما أحرز مينغويزا هدف برشلونة.

وفي الزيارة التي سبقتها منح هدفا فينيسيوس جونيور وماريانو دياز فريقهما 3 نقاط بعد نهاية المباراة 2-0.

وحقق "الميرينغي" الانتصار في ذهاب موسم 1988-1989 بثلاثة أهداف لهدفين، وفي إياب الموسم الذي يليه كرر فوزه بالنتيجة ذاتها على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو.

وخلال آخر أسابيع "الليغا" بموسم 1990-1991، فاز الريال في الاستضافة الثالثة تواليًا بهدف نظيف أحرزه أدولفو ألدانا، بقيادة المدرب الصربي رادومير أنتيتش، وكان يقف قبالته على دكة بدلاء برشلونة الهولندي يوهان كرويف.