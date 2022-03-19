في الكلاسيكو.. تشافي يتطلع لإنجاز فالفيردي ويخشى مصير سابقيه

تكفي عدم الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني تشافي هيرنانديز لتحقيق رقم لم يسبقه إليه سوى إرنيستو فالفيردي، بينما قد تجمعه الهزيمة مع فالفيردي أيضًا ورونالدو كومان في سجلات برشلونة السلبية بـ"الكلاسيكو".

ويستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة يوم الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

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وقبل مواجهة ريال مدريد، لم يخسر برشلونة خلال آخر 9 مباريات خارج أرضه بالدوري منذ تولي تشافي القيادة الفنية للفريق، محققًا الفوز 5 مرات على إلتشي وفالنسيا وألافيس ومايوركا وفياريال، وتعادل 4 لقاءات مع إسبانيول وغرناطة وإشبيلية وأوساسونا.

وقد يصبح تشافي المدير الفني الثاني لبرشلونة الذي لا يخسر خلال أول 10 مباريات خارج أرضه بالمسابقة المحلية إذا تجنب الهزيمة أمام ريال مدريد، بعد فالفيردي الذي لم يعرف طعم الهزيمة في أول 18 مباراة خارج أرضه في "الليغا"، بعدما فاز 12 لقاء وتعادل 6 مرات.

وخسر تشافي الكلاسيكو الأول له كمدير فني في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم بالرياض، بثلاثة أهداف لهدفين بعد التمديد لأشواط إضافية.

وإذا فاز ريال مدريد سيصبح تشافي هو المدرب الثالث للفريق الكتالوني الذي يخسر أول لقائين أمام "الميرينغي" بجميع المسابقات في القرن الواحد والعشرين، بعد فالفيردي في 2017 الذي خسر ذهاب وإياب السوبر الإسباني 3-1 و2-0.

وسبق تشافي الهولندي رونالد كومان الذي خسر أول 3 "كلاسيكوهات" كانت جميعها في الدوري الإسباني في عامي 2020 و2021.