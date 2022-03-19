ميسي يغيب عن مواجهة موناكو

سيغيب النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد مضيفه موناكو يوم الأحد في المرحلة 29 من بطولة فرنسا في كرة القدم لاصابته بالانفلونزا، بحسب ما أعلن نادي العاصمة يوم السبت.

قال على موقعه الرسمي إن "ميسي يخضع للعلاج منذ 48 ساعة بسبب الانفلونزا".

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وأضاف النادي الذي يتصدر ترتيب الدوري المحلي إن المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس (ربلة الساق) "سيعود إلى المنافسات بعد فترة التوقف (الدولية)، على غرار مواطنه لاعب الوسط أندر هيريرا "الذي تعافى من التهاب في عينه".

وأضاف سان جيرمان أن الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا سيغيب أيضا عن المباراة لإصابته بعضلات فخذه، فيما يعود الظهير الإسباني خوان برنات إلى التمارين الأسبوع المقبل ولن يشارك في مباراة موناكو.

ويسير سان جيرمان بقوة نحو استعادة اللقب الذي انتزعه منه ليل الموسم الماضي، إذ يتصدر بفارق 15 نقطة عن مرسيليا قبل 10 مراحل على ختام "ليغ 1".