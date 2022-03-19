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نائب رئيس موناكو: ريال مدريد هو حلم الطفولة بالنسبة لمبابي

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مبابي
مستقبل مبابي لا يزال يثير الجدل

نائب رئيس موناكو: ريال مدريد هو حلم الطفولة بالنسبة لمبابي

العربية.نت

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أكد فاديم فاسلييف نائب رئيس موناكو ومدير النادي الفرنسي السابق أن ريال مدريد يمثل حلم الطفولة بالنسبة للاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.

وتحدث فاديم لصحيفة لو باريزيان الفرنسية قائلًا: لا يخفى على أحد أن الانتقال لريال مدريد هو حلمه منذ الطفولة، بالتأكيد هناك من يتفق أو يختلف مع تلك الخطوة، لكنني موقن بأنه سيتخذ القرار الصائب بالاتفاق مع والديه.

وتابع: كيليان يصنع الفارق في كل مباراة، لكن لا يزال أمامه فرصة للتطور حتى يصل لقمة مستواه، لو كنت مسؤولًا في باريس سان جيرمان الآن، كنت سأجعله يدرك قيمته وأضعه في "قلب" مشروع النادي.

ولعب كيليان موسمين رفقة موناكو قبل الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية، شارك خلال 60 مباراة، مسجلًا 27 هدفًا وصنع 16 آخرين، كما فاز بلقب الدوري موسم 2016-2017.

وينتهي عقد اللاعب مع فريقه بنهاية الموسم الحالي.

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