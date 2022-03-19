نابولي يتصدر مؤقتًا بثنائية أوسيمين في أودينيزي

انتزع نابولي صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتاً بقلبه الطاولة على ضيفه أودينيزي بثنائية مهاجمه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين يوم السبت في المرحلة الثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وكان أودينيزي البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الإسباني جيرارد دولوفيو في الدقيقة 22 بتسديدة زاحفة، لكن نابولي ضرب بقوة في الشوط الثاني وسجل هدفين عبر مهاجمه أوسيمين في الدقيقتين 52 بضربة رأسية و63 بتسديدة "على الطاير" رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً على لائحة الهدافين، وإلى 15 هدفاً في مختلف المسابقات.

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وأكمل أودينيزي المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه الإسباني بابلو ماري في الدقيقة 83.

وهو الفوز الثاني توالياً لنابولي والتاسع عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 63 نقطة منتزعاً المركز الأول بفارق الأهداف من ميلان الذي يحل ضيفاً على كالياري لاحقاً.

في المقابل، تجمد رصيد أودينيزي عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويلعب لاحقاً أيضا إنتر ميلان الثالث وحامل اللقب مع فيورنتينا الثامن.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات فينيتسيا مع سمبدوريا، وإمبولي مع فيرونا، ويوفنتوس مع ساليرنيتانا، وروما مع لاتسيو، وبولونيا مع أتالانتا.