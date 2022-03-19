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"فيفا" يتبرّع بمليون دولار لمساعدة أوكرانيا

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مقر فيفا

"فيفا" يتبرّع بمليون دولار لمساعدة أوكرانيا

نيون - فرانس برس

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم السبت تبرعه بمليون دولار أميركي لمساعدة ضحايا الأزمة الإنسانية في أوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي.

وسيُخصّص هذا المبلغ "لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً"، بحسب ما أضاف فيفا الذي أرسل معدات للإسعاف الأولي عن طريق مؤسسته.

قال رئيس فيفا جاني إنفانتينو: مؤسسة فيفا مستعدة لتقديم جزء من المساعدة الضرورية من خلال العمل مع مجتمعات كرة القدم في أوكرانيا والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، ضاعف عالم كرة القدم مبادراته لدعم أوكرانيا.

وعاقب فيفا روسيا باستبعادها عن ملحق التأهل الأوروبي إلى مونديال قطر 2022، وجرّد الاتحاد الأوروبي سان بطرسبورغ من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما منح فيفا اللاعبين الأوكران بالاضافة إلى اللاعبين الأجانب في أوكرانيا وروسيا خيار توقيع العقود مع أندية أخرى خارج فترة الانتقالات الرسمية.

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