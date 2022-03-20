إصابة 225 شخصاً على الأقل في انهيار مدرجات ملعب في الهند

أصيب 225 شخصا على الأقل، من بينهم ست حالات خطيرة، إثر انهيار مدرج خلال إحدى مسابقات كرة القدم بجنوب الهند، حسب ما أفادت الشرطة الهندية يوم الأحد.

ووقع الحادث يوم السبت بمدينة مالابورام في ولاية كيرلا. وقال رئيس الشرطة المحلية هداية الله مامبرا إن المدرجات تداعت بسبب وزن المشجعين الذين تعرض العديد منهم لكسور من أنواع مختلفة، مشيرا إلى إصابة عدد من الأطفال أيضا.

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ولم يتحمل المدرج وزن هذا العدد الكبير من المشجعين المتحمسين، حسبما أشار مامبرا الذي أوضح أيضا أن الأمطار التي سقطت على المنطقة مؤخرا ربما ساهمت في إضعاف هذا المدرج.

وأكد مامبرا : كان هناك ازدحام شديد من المشجعين. يمكن للمدرجات أن تستوعب 3500 شخص فقط كحد أقصى، ولكن يعتقد أن ما يقرب من 8000 شخص حضروا لمشاهدة المباراة.

وتقدمت الشرطة فعليا بشكوى ضد المنظمين لتهديدهم سلامة المشجعين وأكدت أنها ستقوم بالقبض على المسؤولين عن هذا قريبا، حسبما أفادت وكالة أنباء "أوروبا برس" يوم الأحد.