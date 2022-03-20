تسديدتان هائلتان وراء انتصار ليستر على برنتفورد

فاز ليستر سيتي 2-1 على برنتفورد ليتقدم إلى المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدفين من تسديدتين هائلتين عن طريق تيموتي كاستاني وجيمس ماديسون يوم الأحد.



واحتفل كاستاني بعودته إلى تشكيلة ليستر بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء في الزاوية العليا للحارس ديفيد رايا في الدقيقة 20.



وكوفئ الحارس رايا على تألقه مع برنتفورد وانضم لتشكيلة منتخب إسبانيا لأول مرة هذا الأسبوع، لكنه لم يكن بوسعه أن يفعل الكثير أمام ماديسون عندما نفذ ركلة حرة من فوق الحائط وهز الشباك.



وأنقذ كاسبر شمايكل حارس ليستر فرصتين في بداية الشوط الثاني، الأولى بضربة رأس من بونتوس يانسون والأخرى من رأس برايان مبيومو.



لكن يوان ويسا نجح أخيرا في هز شباك ليستر بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء ليقلص الفارق لفريق برنتفورد.



وصمد فريق المدرب بريندان رودجرز ليخرج بالنقاط الثلاث بينما بقي برنتفورد في المركز 15 بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط، لكنه خاض مباريات أكثر من رباعي المؤخرة.

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