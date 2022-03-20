تيري ينضم لعرض "ترو بلوز" لشراء 10% من تشيلسي

كشف القائد السابق جون تيري يوم السبت أنه سيحاول المساعدة في حماية "تاريخ وتراث" تشيلسي من خلال الانضمام إلى كونسورتيوم (ترو بلوز) في محاولته لشراء حصة تبلغ عشرة في المئة في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهي حصة ستستخدم لتمثيل الجماهير.



ويتألف الكونسورتيوم من لاعبين سابقين، ومن بينهم تيري ولاعبة تشيلسي السابقة كلير رافيرتي، بالإضافة إلى رواد أعمال ومشجعين بريطانيين.



ويتلقى الكونسورتيوم المشورة من أوكفيل كابيتال، وهي شركة رائدة في مجال الاندماج والاستحواذ والاستشارات الاستراتيجية التي تركز على قطاعات ألعاب الفيديو والمراهنات والرياضة.



وكتب تيري في حسابه على تويتر: كان تشيلسي جزءا مهما من حياتي لمدة 22 عاما. أريد أن أرى تاريخ النادي وتراثه محميين بينما ندخل حقبة جديدة مع أشخاص متشابهين في التفكير ولديهم نفس الرؤية طويلة المدى لبناء أفضل ناد لكرة القدم في العالم.



وتابع: بعد أن التقيت وسمعت ما يدور حوله كونسورتيوم ترو بلوز، أعلم أنهم يفهمون ذلك.



وأضاف: إنهم مجموعة من مشجعي تشيلسي وحاملي التذاكر الموسمية الذين ابتكروا مفهوما يكمل ويساعد العرض المفضل لإدارة النادي مع إضافة حلقة اتصال مع المشجعين والتفاعل مع مجلس الإدارة.



وتم تقديم ثلاثة عروض لشراء تشيلسي من قبل مجموعات بقيادة المطور العقاري البريطاني نيك كاندي، وعائلة ريكيتس ملاك فريق شيكاغو كابس المنافس في دوري البيسبول الأميركي، ومارتن بروتون وسيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى.



وعرض مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش النادي في البداية للبيع بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل أن تفرض الحكومة البريطانية عقوبات على الثري الروسي، مما يمنحها فعليا السيطرة على النادي.



وفاز تيري مع تشيلسي بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وخمسة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا في 2012. وخاض المدافع 717 مباراة مع النادي اللندني بين 1998 و2017.

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