ريال مدريد بدون بنزيمة.. هدف كل 75 دقيقة وخروج من الكأس

لا يعاني ريال مدريد هجوميًا عند غياب الفرنسي كريم بنزيمة هدافه وقائده، إذ سجل الفريق 6 أهداف خلال 5 مباريات بدون تواجد اللاعب في تشكيلته بمعدل هدف كل 75 دقيقة، لكنه افتقد أهدافه في مباراة ربع نهائي كأس الملك أمام أتليتك بلباو وخرج من البطولة بعد الخسارة بهدف مقابل لا شيء.

ويغيب بنزيمة عن مواجهة "الكلاسيكو" أمام برشلونة يوم الأحد على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

مادة اعلانية

وعلّق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن غياب قائد فريقه قائلًا: بنزيمة لاعب مهم، ولكن يمكننا الفوز بدونه، علينا أن نبحث عن حلول بديلة، عندما يتواجد يصنع الفارق بينما يجب عليّ إعطاؤه الراحة اللازمة وقت حاجته إليها.

وغاب الدولي الفرنسي 43 يومًا للإصابات المتنوعة منذ بداية الموسم الحالي، لعب ريال مدريد خلالها 5 مباريات قبل لقاء برشلونة، حقق الفوز في ثلاث منها وتعادل مباراة وخسر بأخرى.

ونجح زملاؤه في تسجيل 6 أهداف تعويضًا له، ومن اللافت للنظر تألق الجناح الإسباني أسينسيو، إذ سجل 3 أهداف بمفرده من الستة، فيما سجل ميليتاو وتوني كرووس واستفاد الفريق من هدف عكسي جاء عن طريق دفاع الخصم خلال الأهداف المتبقية.

وانتصر ريال مدريد على إنتر ميلان بهدفين نظيفين خلال آخر جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في غياب بنزيمة بسبب مشاكل في الركبة، سجلهما توني كرووس وأسينسيو.

وكرر فوزه على ألكويانو بثلاثة أهداف لهدف خلال الدور الثالث من كأس الملك، سجلها ميليتاو وأسينسيو وهدف عكسي، ولم يشارك بنزيمة حينها بسبب تعرّضه لكدمة.

واستُبعد كريم من 3 مباريات منذ 24 يناير وحتى 14 فبراير بسبب إصابته في أوتار الفخذ، خرج خلالها الريال من ربع نهائي كأس الملك على يد أتليتك بلباو وبين جماهير الأخير في "سان ماميس" بهدف نظيف جاء في الدقيقة الأخيرة، ثم فاز على غرناطة بهدف نظيف في الدوري أحرزه أسينسيو، وفي الجولة التي تلتها تعادل سلبيًا خارج أرضه مع فياريال.