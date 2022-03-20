كريستال بالاس يكتسح إيفرتون ويبلغ المربع الذهبي لكأس إنجلترا

تأهل كريستال بالاس للدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير برباعية نظيفة على ضيفه إيفرتون، يوم الأحد، في دور الثمانية للمسابقة.

وافتتح مارك غويهي التسجيل لكريستال بالاس في الدقيقة 25، فيما أضاف زميلاه جون فيليب ماتيتا وويلفرد زاها الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 41 و79 على الترتيب.

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واختتم ويل هيوز مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف الرابع لكريستال بالاس في الدقيقة 88.

وبات هذا هو الفوز الثاني على التوالي لكريستال على إيفرتون، بعدما سبق أن تغلب عليه 3 - 1 في مواجهتهما الأخيرة التي جرت في ديسمبر الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل، واصل إيفرتون عجزه عن تحقيق أي فوز على كريستال للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات، حيث يرجع انتصاره الأخير على منافسه إلى سبتمبر عام 2020، عندما تغلب عليه 2 - 1 على ملعب (سيلهرست بارك)، الذي استضاف لقاء اليوم.

يذكر أن الفريقين سوف يلتقيان مرة أخرى هذا الموسم في أبريل القادم ضمن بطولة الدوري الإنجليزي.