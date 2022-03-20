كورونا يزيد مصاعب أستراليا بتصفيات كأس العالم

بسبب فيروس كورونا تواجه أستراليا المزيد من المتاعب في سعيها للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم بعد استبعاد الجناح كريغ غودوين ولاعب الوسط جاكسون إيرفاين من تشكيلة منتخبها قبل أخر مواجهتين له في التصفيات أمام اليابان والسعودية هذا الشهر.



ويغيب عن منتخب أستراليا بالفعل أيضا صانع اللعب آرون موي بسبب إصابته بكورونا، بينما يخضع المدرب غراهام أرنولد للعزل بعد إصابته بالعدوى للمرة الثانية خلال شهرين.



وقال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يوم الأحد إن إيرفاين لاعب سانت باولي الألماني أصيب بفيروس كورونا قبل مغادرة ألمانيا متوجها إلى سيدني، بينما اعتبر غودين لاعب أديليد يونايتد مخالطا قريبا لأحد المصابين بالعدوى.



وأضاف الاتحاد في بيان أنه تقرر ضم بن فولامي جناح ملبورن فيكتوري إلى المنتخب لأول مرة إلى جانب كينيث دوغال لاعب وسط بلاكبول.



وسيلتقي المنتخب الأسترالي مع نظيره الياباني في سيدني الخميس المقبل ثم يواجه السعودية في جدة يوم 29 مارس آذار الجاري.



ويحتاج المنتخب الأسترالي للفوز في المباراتين لضمان التأهل التلقائي للنهائيات العالمية التي ستقام في قطر.



ويحتل المنتخب الأسترالي المركز الثالث بين فرق المجموعة الآسيوية الثانية بفارق ثلاث نقاط عن اليابان صاحبة المركز الثاني بينما تتصدر السعودية الترتيب متفوقة بنقطة واحدة على اليابان.

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