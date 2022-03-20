كورونا يؤجل عودة إريكسن لمنتخب الدنمارك

تأجلت عودة النجم الدنماركي، كريستيان إريكسن، إلى تشكيلة منتخب بلاده لبضعة أيام بسبب إصابته بفيروس كورونا.
ولن ينضم إريكسن (30 عاما) لقائمة المنتخب الدنماركي يوم الاثنين، كما كان مقررا، ولكن لا يزال بإمكانه العودة للمشاركة الدولية يوم السبت المقبل عندما يلتقي منتخب الدنمارك مع مضيفه الهولندي.
وغاب إريكسن عن مباراة ناديه برينتفورد ضد ليستر سيتي يوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب إصابته بالفيروس.
كان صانع الألعاب المخضرم أصيب بسكتة قلبية على أرض الملعب في بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة (يورو 2020) في يونيو الماضي، لكنه عاد إلى عالم الساحرة المستديرة مجددا بعد انضمامه لصفوف برينتفورد في فبراير الماضي بعد أن تم تركيب جهاز إزالة رجفان القلب له.
وصرح كاسبر هيولماند، مدرب منتخب الدنمارك، في تغريدة نشرها حساب الاتحاد الدنماركي لكرة القدم على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي: نتوقع رؤية كريستيان في أقرب وقت ممكن خلال أسبوع.
وأضاف هيولماند: نتطلع إلى وجوده في الفريق والاعتماد عليه في المباراتين الوديتين المثيرتين ضد هولندا وصربيا.
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