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لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولات الأخيرة ومؤجلتي الهلال

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الهلال الفيحاء
لقطة سابقة من مباراة الهلال والفيحاء

لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولات الأخيرة ومؤجلتي الهلال

العربية.نت

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نشرت رابطة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بيانًا عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" حددت من خلاله موعد مؤجلتي الهلال أمام الاتفاق والفيحاء ومواعيد الجولات الأخيرة بالمسابقة.

وجاء في البيان: أعلنت لجنة المسابقات في الرابطة مواعيد مباريات الجولات من (26) إلى (30) من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. حيث تنطلق الجولة (26) يوم الخميس 5 مايو القادم، وتختتم مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاءات الجولة (30) والتي ستكون في توقيت واحد يوم الأحد 29 مايو 2022م.

وتابع: وفي الوقت ذاته حددت اللجنة موعد المباراتين المؤجلتين من الجولتين (19) و(20) حيث سيقام لقاء الفيحاء والهلال في المجمعة يوم الثلاثاء 3 مايو، فيما ستقام مباراة الاتفاق والهلال يوم الأربعاء 11 مايو القادم.

واختتم: وأوضحت اللجنة أن انطلاقة الجولة (26) ستكون في شهر مايو القادم نظرًا لمشاركة أربعة أندية سعودية في مسابقة دوري أبطال آسيا 2022 والتي تستضيف المملكة خلالها مجموعات قسم الغرب الخمسة في مدن الرياض وبريدة وجدة والدمام خلال شهر أبريل القادم.

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