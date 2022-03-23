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إدارة الشباب تقرر إنهاء عقد شاموسكا

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شاموسكا
شاموسكا

إدارة الشباب تقرر إنهاء عقد شاموسكا

العربية.نت

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قررت إدارة نادي الشباب إنهاء عقد المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني للفريق الأول.

ونشرت إدارة الشباب بيانًا على "تويتر" قالت فيه: قررت إدارة نادي الشباب إنهاء عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد بريكليس شاموسكا.

وأضافت: بدورها قدمت إدارة النادي شكرها للسيد شاموسكا على ما قدمه خلال الفترة الماضية ومتمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة.

وقاد شاموسكا الشباب 27 مباراة بجميع المسابقات، فاز 15 وتعادل 8 وخسر 4 لقاءات.

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