إدارة الشباب تقرر إنهاء عقد شاموسكا

قررت إدارة نادي الشباب إنهاء عقد المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني للفريق الأول.
ونشرت إدارة الشباب بيانًا على "تويتر" قالت فيه: قررت إدارة نادي الشباب إنهاء عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد بريكليس شاموسكا.
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وأضافت: بدورها قدمت إدارة النادي شكرها للسيد شاموسكا على ما قدمه خلال الفترة الماضية ومتمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة.
وقاد شاموسكا الشباب 27 مباراة بجميع المسابقات، فاز 15 وتعادل 8 وخسر 4 لقاءات.
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