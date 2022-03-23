الإمارات والعراق.. صراع عربي مثير على الملحق الآسيوي

حسم منتخبا إيران وكوريا الجنوبية بطاقتي التأهل المباشر من المجموعة الأولى إلى نهائيات مونديال 2022 بغض النظر عن نتيجة مباريات الجولتين الأخيرتين، فيما يدور الصراع حاليا على المركز الثالث بهدف التأهل للملحق الأسيوي.

ويتصدر المنتخب الإيراني المجموعة برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين أمام نظيره الكوري فيما يحتل المنتخب الإماراتي (تسع نقاط) المركز الثالث متفوقا على لبنان (ست نقاط) والعراق (خمس نقاط) وسوريا (نقطتان) .

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وودع المنتخب السوري التصفيات بغض النظر عن نتيجة مباراتيه المتبقيتين في التصفيات فيما يدور صراع عربي ثلاثي بين الإمارات ولبنان والعراق على المركز الثالث الذي يشارك صاحبه في الملحق الأسيوي.

ولهذا ، تجتذب المباراة بين المنتخبين العراقي والإماراتي يوم الخميس على استاد "الملك فهد الدولي" بالعاصمة السعودية الرياض اهتماما كبيرا لاسيما وأن الفوز فيها يضمن للمنتخب الإماراتي التأهل للملحق الأسيوي حال عدم فوز المنتخب اللبناني على نظيره السوري في مباراة أخرى يوم الخميس بنفس الجولة.

وكانت المباراة الأولى بين المنتخبين الإماراتي والعراقي في أكتوبر الماضي شهدت قمة الإثارة حيث تقدم كايو كانيدو للمنتخب الإماراتي في الشوط الأول ولكن الأمور تعقدت في الربع ساعة الأخير من المباراة بعدما تعادل العراق بالنيران الصديقة من خلال هدف سجله محمد العطاس مدافع المنتخب الإماراتي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه ثم تقدم أيمن حسين للعراق في الدقيقة قبل الأخيرة قبل أن ينتزع علي مبخوت هدف التعادل للإمارات في الوقت بدل الضائع.

ولهذا، لن تكون مهمة الأبيض الإماراتي سهلة في الرياض وإن كان المنتخب العراقي بحاجة إلى تحسين سجله الهجومي عما كان عليه في المباريات الثمانية الماضية بهذا الدور من التصفيات حيث أحرز أربعة أهداف فقط حتى الآن مقابل 11 هدفا دخلت شباكه.

وفي المباراة الأخرى بهذه المجموعة، يحل المنتخب الإيراني ضيفا على نظيره الكوري في مواجهة يتصارع فيها الفريقان على صدارة المجموعة بعدما ضمنا التأهل المباشر إلى المونديال.