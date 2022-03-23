الخارجية الأمريكية: لاعبة السلة المحتجزة في روسيا بحالة جيدة

أكد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) إن السفارة الأمريكية في موسكو سُمح لها بالاتصال بلاعبة كرة السلة الأمريكية المحتجزة بريتني غرينر وتبين أنها في حالة جيدة.



واعتقلت روسيا لاعبة دوري المحترفات الأمريكي الشهر الماضي بسبب مزاعم عن حيازة سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الحشيش.

وبدون تحديد هوية غرينر لاعبة فينكس ميركري أعلنت إدارة الجمارك الروسية احتجاز لاعبة في فبراير عند وصولها إلى مطار شيرميتيفو في موسكو على متن رحلة قادمة من نيويورك.

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ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن مصدر قوله إن اللاعبة هي غرينر.

وقال فينكس ميركري دون الخوض في تفاصيل: نحن على دراية بالأمر ونراقب الموقف عن كثب مع بريتني غرينر في روسيا.

وكشف مسح أمتعة اللاعبة عن وجود خراطيش تحتوي على "سائل يتضمن زيت الحشيش".

ووفقا لإدارة الجمارك تم فتح قضية جنائية يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن من خمس إلى عشر سنوات.

ولم يكن من الواضح متى تم احتجاز غرينر، التي تلعب في روسيا بعد انتهاء موسم الدوري الأمريكي، في فبراير. وقالت إدارة الجمارك الروسية إن اللاعبة ما زالت رهن الاعتقال وما زال التحقيق جاريا.