السعودية تستهدف حسم التأهل وتصدر المجموعة أمام الصين

تستطيع السعودية ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم إذا فازت على الصين يوم الخميس، لكن المدرب هيرفي رينارد قال إنه لن يرضى إلا إذا أنهى منافسات المجموعة في الصدارة.



وتتصدر السعودية المجموعة الثانية بفارق نقطة واحدة عن اليابان وأربع نقاط عن أستراليا، وستضمن الظهور في قطر هذا العام إذا خرجت بالانتصار على الصين، التي تأكد خروجها من التصفيات، في الشارقة.



وقال المدرب الفرنسي رينارد لموقع الاتحاد الآسيوي على الإنترنت: نحن في مركز ممتاز في المجموعة، لقد قام اللاعبون بعمل لا يصدق، وكل شيء الآن في أيدينا.



وأضاف: نعم، الشيء الأكثر أهمية هو الحصول على واحدة من البطاقتين المباشرتين لكأس العالم، لكنني أريد أن نحتل الصدارة، لأننا نتصدر منذ فترة طويلة.



وفرضت السعودية سيطرتها على حساب اليابان وكذلك أستراليا التي تعادلت مع الصين وسلطنة عمان وتراجعت إلى المركز الثالث.



وفازت السعودية ست مرات في ثماني مباريات في هذه المجموعة، وتعادلت فقط مع أستراليا في سيدني وخسرت أمام اليابان في سايتاما في بداية فبراير الماضي.



وتأهلت السعودية إلى كأس العالم خمس مرات، وكانت أفضل نتيجة في ظهورها الأول في 1994 عندما بلغت دور الستة عشر.



وقال رينارد: في كرة القدم الدولية، الأمور دائما صعبة، ولكن عندما تمثل بلادك، لا يوجد وقت للاسترخاء.



وأضاف: لا يمكننا أن نرفع قدمنا عن دواسة البنزين في هذه المرحلة المهمة.



وتابع: نحن نستعد لهذه المباراة كما نفعل في كل مواجهة. لدي ثقة كاملة في اللاعبين. أنا متأكد من أن اللاعبين سيجلبون بطاقة التأهل لكأس العالم ويعيدونها إلى الوطن.

مادة اعلانية