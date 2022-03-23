الشهري والبريكان.. 7 أهداف في 8 مباريات

حقق المنتخب السعودي العلامة الكاملة في تصفيات كأس العالم 2022 حينما تواجد صالح الشهري في التشكيلة الأساسية، بحصده 24 نقطة من 8 مباريات، وسجل اللاعب 5 أهداف خلال اللقاءات الثمانية.

وقد يميل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد إلى الاعتماد على مهاجم الهلال أساسيًا خلال اللقاء الحاسم أمام الصين يوم الخميس على ملعب الشارقة، بعد تأخر التحاق فراس البريكان بالمعسكر بسبب "عارض صحي" تسبب في ارتفاع درجة حرارته.

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وشارك الشهري أساسيًا 8 مباريات خلال رحلة السعودية في التصفيات قبل مباراة الصين، كانت أمام فلسطين واليمن وأوزبكستان والصين واليابان وعمان، وفيتنام ذهابًا وإيابًا، جمع خلالها رفقة زملائه 24 نقطة، وسجلوا 20 هدفًا، كان نصيب صالح منها 5 أهداف، فيما حسم البريكان مباراتين عقب دخوله بديلًا لزميله الشهري.

واعتمد رينارد على صالح كأساسي للمرة الأولى أمام فلسطين في مارس 2021، وكافأه اللاعب بإحراز هدفين من خماسية المنتخب السعودي، قبل أن يخرج بديلًا في الدقيقة 71 ويدخل البريكان بدلًا منه لكن الأخير لم يزر الشباك حينها.

وفي المباراة التي تلتها أمام اليمن في الرياض، شارك الشهري لـ 72 دقيقة دون أهداف، ليحل الحمدان بدلًا منه ويشاهدهما البريكان من دكة البدلاء دون أن يسجل مشاركته، وغاب المهاجمان عن زيارة الشباك أمام أوزبكستان في الرياض بعدما لعب الشهري 64 دقيقة وأكمل فراس بديله ما تبقى من اللقاء.

وبداية من الدور الثاني، بدأ الشهري مباراتي فيتنام في الرياض وعمان في مسقط مسجلًا هدفا في كل لقاء بينما لم يكن البريكان ضمن قائمة المنتخب السعودي، لكن الأخير حسم الفوز أمام اليابان في جدة بعد أقل من 10 دقائق على دخوله بديلًا للشهري.

وأمام الصين في جدة، استبدل رينارد الشهري بالبريكان في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، وبعد مرور 3 دقائق سجل فراس الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

وفي آخر مباراة بدأها الشهري منذ البداية في مشوار التصفيات أمام فيتنام على أرضها، سجل اللاعب هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول قبل أن يسلم مهمّته للبريكان البديل في الشوط الثاني.