بعد رفضه سابقًا.. كيميتش يتلقى لقاحا مضادا لكورونا

ذكر تقرير إخباري يوم الأربعاء، أنه يبدو أن جوشوا كيميش لاعب خط وسط المنتخب الألماني لكرة القدم، تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا .

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن كيميش شارك في وقت سابق من مارس الجاري في فعالية لبايرن ميونخ، كان من شروط حضورها تلقي اللقاح أو تقديم إثبات بالتعافي من العدوى.

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وأضافت أن المدة التي تلي التعافي، التي يسمح خلالها بالحضور، كانت قد انتهت، حيث أصيب اللاعب بالعدوى في الخريف الماضي.

ولم يرغب بايرن ميونخ أو إدارة أعمال كيميش في التعليق على ما ذكره التقرير، لأسباب تتعلق بالخصوصية.

كان كيميش قد اعترف في الخريف الماضي أنه لم يتلق اللقاح بسبب تحفظات معينة، وهو ما أثار حالة من الجدل في ألمانيا على نطاق واسع.

وانتقد كيميش حالة الجدل التي أثيرت، لكنه اعترف بعدها بأنه كان مخطئا في عدم تلقي اللقاح وأصبح مستعدا لتلقيه، لكنه كان حينها مصابا بالفيروس.

وغاب كيميش عن آخر مباريات للمنتخب الألماني في 2021 حيث كان مخالطا لزميله نيكلاس زوله، خلال إصابة الأخير بالعدوى، كما غاب عن عدة مباريات لبايرن بسبب الإصابة بالعدوى.

وقد يغيب كيميش عن المباراتين الوديتين أمام منتخبي إسرائيل وهولندا، بسبب انشغاله باستقبال مولوده الثالث.