تونس تسمح بحضور 35 ألف مشجع خلال مواجهة مالي

أعلنت السلطات في تونس يوم الثلاثاء السماح بحضور 35 ألف مشجع خلال مباراة الإياب أمام منتخب مالي ضمن الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
وسيسمح فقط باستخدام حوالي نصف سعة ملعب رادس الذي سيحتضن مباراة الإياب المقررة يوم 29 مارس الجاري، وفق ما أفادت به ولاية بن عروس.
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وتلتقي تونس مع مالي في مباراة الذهاب في باماكو يوم الجمعة المقبل.
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