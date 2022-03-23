روسيا تسعى لاستضافة يورو 2028 أو 2032 رغم الحظر

أعلنت روسيا عزمها التقدم بطلب لاستضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية لنسخة 2028 أو 2032، رغم العزلة المفروضة عليها في أعقاب هجومها على أوكرانيا ومنعها من المشاركة في مسابقات كرة القدم الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية (تاس) عن ألكسندر ديوكوف، رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، قوله إنه تم تسليم المستندات المطلوبة إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) يوم الأربعاء ، وهو اليوم الأخير لتلقي طلبات تنظيم المسابقة القارية.

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وقال ديوكوف إن روسيا لديها خبرة في تنظيم الفعاليات الكبرى، بعد أن استضافت نهائيات كأس العالم الأخيرة عام 2018 والعديد من مباريات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) في مدينة سان بطرسبرغ.

ويخطط يويفا للإعلان عن المرشحين لتنظيم البطولة في أوائل إبريل المقبل، ومن المقرر أن يتم الكشف عن هوية منظمي نسختي 2028 و2032 معا.

وأبدت بريطانيا وأيرلندا رغبتهما أيضا في تنظيم يورو 2028 جنبًا إلى جنب مع تركيا، بينما تردد إن إيطاليا مهتمة باستضافة نسخة المسابقة عام 2032.

يذكر أنه تم تعليق مشاركة الفرق والرياضيين الروس في منافسات كرة القدم، بما في ذلك تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، على خلفية هجوم روسيا على أوكرانيا الشهر الماضي.