"أنا منهكة".. بارتي المصنفة الأولى عالميا تعتزل التنس

في مفاجأة مدوية، أعلنت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا اعتزال التنس في قمة تألقها في سن 25 قائلة إنها حققت أهدافها في اللعبة وتشعر بالإرهاق من ظروف المشاركة الحالية في البطولات.



ويأتي اعتزال بارتي بعدما أحرزت 15 لقبا وبعد أقل من شهرين من الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة، في لقبها الثالث بالبطولات الأربع الكبرى، عقب التتويج بلقب ويمبلدون 2021 وفرنسا المفتوحة 2019.



وقالت بارتي في فيديو على حسابها في إنستغرام يوم الأربعاء: أدرك حجم العمل المطلوب لإخراج أفضل ما في نفسي، لا أعتقد أني أملك ذلك مجددا.



وأضافت: "لم يعد لدي القوة البدنية، أو المشاعر المطلوبة وكل شيء ضروري للدخول في تحد مع نفسي على أعلى المستويات. أنا منهكة.



ويعتبر هذا ثاني اعتزال لبارتي خلال مسيرتها الرياضية، حيث ابتعدت عن اللعبة قرب نهاية 2014 بسبب تراجع شغفها باللعبة، لكنها عادت في 2016 وتقدمت بسرعة في قائمة المصنفات.



وقضت بارتي 121 أسبوعا إجمالا في صدارة التصنيف العالمي، وبدت قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات في اللعبة.



لكنها لم تتمكن أبدا من إخفاء سر عدم حبها لظروف المشاركة في البطولات وحنينها الدائم للعودة إلى بلادها.



وقالت بارتي في فيديو على انستغرام إلى جانب صديقتها المقربة وزميلتها السابقة في منافسات الزوجي كيسي ديلاكوا: آشلي بارتي لديها الكثير من الأحلام التي تود مطاردتها ولا يتضمن ذلك بالضرورة السفر حول العالم والابتعاد عن عائلتها والوجود بعيدا عن منزلها، وهو المكان الذي تحب الوجود فيه باستمرار.



وأضافت: لن أتوقف أبدا عن حب التنس، فهذا جزء كبير من حياتي، لكن أعتقد أنه من المهم الاستمتاع بالجزء التالي من حياتي والمتعلق بآشلي بارتي نفسها، وليس آشلي بارتي الرياضية.



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