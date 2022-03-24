المنتخب العماني يحقق انتصاراً معنوياً على فيتنام

استعاد المنتخب العماني لكرة القدم نغمة الانتصارات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بفوز ثمين 1 - صفر على مضيفه الفيتنامي يوم الخميس في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الثالث من التصفيات.

وكان الفريقان فقدا الفرصة قبل هذه الجولة في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للمونديال، ولكن الفوز في مباراة اليوم ضمن للمنتخب العماني البقاء في المركز الرابع.

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وعزز المنتخب العماني موقعه في المركز الرابع بالمجموعة رافعا رصيده إلى 11 نقطة بفارق أربع نقاط خلف أستراليا وست نقاط أمام المنتخب الصيني الذي يلتقي نظيره السعودي في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجل خالد الهاجري الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 65 .

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من المجموعتين فيما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقا أسيويا فاصلا ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي الذي يواجه فيه صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.

وكان منتخبا إيران وكوريا الجنوبية حجزا بطاقتي التأهل المباشر من المجموعة الأولى إلى النهائيات فيما يدور صراع عربي ثلاثي على المركز الثالث بين منتخبات الإمارات ولبنان والعراق كما حجز منتخبا اليابان والسعودية بطاقتي التأهل المباشر من المجموعة الثانية وضمن المنتخب الأسترالي خوض الملحق.